СМИ: «Химки» и «Краснодар» интересуются футболистом «Спартака» Кутеповым

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов в ближайшее время может перейти либо в подмосковный футбольный клуб «Химки», либо в «Краснодар».

Как сообщает «Чемпионат», «Химки» рассматривают вариант с арендой игрока, а южный клуб готов оформить полноценный трансфер. Сам Кутепов склоняется к переходу в «Краснодар».

27-летний Кутепов выступает за «Спартак» с 2012 года. На его счету 91 матч и два гола в составе красно-белых. В новом сезоне он ещё не выходил на поле.

Вместе со «Спартаком» Кутепов становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок страны. На счету футболиста также 12 матчей за сборную России.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» интересуется другим защитником «Спартака» — Николаем Рассказовым.