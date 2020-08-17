Источник: «Краснодар» интересуется футболистом «Спартака» Рассказовым

Футбольный клуб «Краснодар» заинтересован в приобретении защитника московского «Спартака» Николая Рассказова.

Как сообщает Metaratings, «Краснодар» пока ограничился общением с окружением игрока. Официального предложения по Рассказову от южного клуба у красно-белых ещё нет.

Действующее соглашение Рассказова со «Спартаком» завершается летом 2021 года, с 1 января с ним можно будет заключить предварительный договор, чтобы в июне забрать бесплатно.

Рассказов является воспитанником красно-белых. В прошлом сезоне он провёл 25 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Динамо» интересуются Рассказовым.