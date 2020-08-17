СМИ: «Локомотив» и «Динамо» интересуются футболистом «Спартака»

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Московские футбольные клубы «Локомотив» и «Динамо» заинтересованы в приобретении защитника столичного «Спартака» Николая Рассказова.
СМИ: «Локомотив» и «Динамо» интересуются футболистом «Спартака»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», игрок отказывается подписывать новый контракт с красно-белыми, так как его не устраивают условия соглашения.

Отмечается, что «Локомотив» уже обращался в «Спартак» по поводу Рассказова. Спартаковцы готовы продать футболиста за €4 млн, из-за чего руководство железнодорожников взяло паузу.

При этом данной паузой может воспользоваться «Динамо». Не исключено, что бело-голубые могут начать переговоры со «Спартаком» в ближайшее время, чтобы совершить трансфер до закрытия трансферного окна.

Действующее соглашение Рассказова со «Спартаком» завершается летом 2021 года, с 1 января с ним можно будет заключить предварительный договор, чтобы в июне забрать бесплатно.

Рассказов является воспитанником красно-белых. В прошлом сезоне он провёл 25 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее «Динамо» объявило о трансфере хорватского футболиста Николы Моро.

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