ХК «Трактор» представил новый логотип

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» представил новый логотип команды.
ХК «Трактор» представил новый логотип
  • РИА Новости

Изображение нового логотипа клуба было опубликовано пресс-службой клуба.

Прежний логотип спользовался клубом с 1995 года.

Ранее сообщалось, что «Амур» погасил долги за прошлый сезон перед хоккеистами.

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