ХК «Трактор» представил новый логотип
Челябинский хоккейный клуб «Трактор» представил новый логотип команды.
- РИА Новости
Изображение нового логотипа клуба было опубликовано пресс-службой клуба.
Новый "Трактор" Челябинск. pic.twitter.com/UBHCwteaur— КХЛ (@khl) August 22, 2020
Прежний логотип спользовался клубом с 1995 года.
Ранее сообщалось, что «Амур» погасил долги за прошлый сезон перед хоккеистами.
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