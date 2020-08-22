ХК «Трактор» представил новый логотип

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» представил новый логотип команды.

Изображение нового логотипа клуба было опубликовано пресс-службой клуба.

Прежний логотип спользовался клубом с 1995 года.

Ранее сообщалось, что «Амур» погасил долги за прошлый сезон перед хоккеистами.