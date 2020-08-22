Лебедев рассказал, за счёт чего Поветкин может победить британского боксёра Уайта

Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе россиянин Денис Лебедев поделился ожиданиями от поединка между соотечественником Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.

«Я никому не отдам предпочтения, шансы соперников — 50 на 50. Да, действительно, Диллиан Уайт прибавляет, но и Александр Поветкин не сбавляет. И даже хорошо, что Саню считают андердогом. Я знаю его характер и уверен, что в такой ситуации он будет ещё сильнее стараться победить. И он может выиграть за счёт своего опыта и упорства. Именно эти качества пригодятся ему в этом поединке. У него раньше были сложные бои, и он показывал, что всегда дерётся до конца», — цитирует Лебедева РИА Новости.

По его мнению, Уайт ещё не до конца обучен, так как у него плохо работают ноги во время поединков, чем может воспользоваться россиянин. Лебедев также допускает, что поединок может завершиться нокаутом.

«Это же супертяжёлый вес, всё может закончиться в любой момент. Диллиан бьёт тяжело, и Саня может рубануть прилично. Тем более мы знаем его коронку — удар навстречу, а Диллиан очень часто тянется за ударом. В то же время я считаю, что бой завершится не нокаутом, а по очкам», — добавил Лебедев.

Поветкин проведёт бой с Уайтом 22 августа в английском Брентвуде.

Россиянин выйдет на ринг впервые с декабря 2019 года. Тогда он дрался с Майклом Хантером, их схватка завершилась ничьей.

Ранее экс-чемпион WBC Григорий Дрозд сделал прогноз на бой Поветкина и Уайта.