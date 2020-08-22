Экс-чемпион WBC Дрозд сделал прогноз на бой Поветкина и Уайта

Бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд поделился ожиданиями от поединка между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.

«Это будет интересный, классный бой. По раскладу — 50 на 50. Саша взрослый, но с огромным опытом, а Уайт помоложе и будет драться на своей территории. Огромные риски и большие шансы у обоих», — цитирует эксперта Sport24.

По его мнению, Поветкин имеет преимущество перед боем с точки зрения опыта, хотя Уайт может победить за счёт более молодого возраста.

«Безусловно, я поддерживаю своего коллегу и товарища Александра Поветкина, но бой действительно сложный. Возможно, скрытый фаворит — Уайт, но Саша со своим опытом будет очень трудным соперником», — сказал Дрозд.

Поветкин проведёт бой с Уайтом 22 августа в английском Брентвуде.

Россиянин выйдет на ринг впервые с декабря 2019 года. Тогда он дрался с Майклом Хантером, их схватка завершилась ничьей.

Ранее Константин Цзю выразил надежду, что Поветкин сможет победить британского боксёра Уайта.