Цзю надеется, что Поветкин сможет победить британского боксёра Уайта

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю поделился ожиданиями от поединка между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.
Цзю надеется, что Поветкин сможет победить британского боксёра Уайта
  • РИА Новости

«Мои надежды, что Сашка справится с этим заданием и выиграет бой. Очень болею за него, поэтому надеюсь, что всё получится. Как я понимаю, фаворитом Поветкин не считается, но старый конь борозды не портит. Надеюсь, Уайт недооценит Сашу. Поветкин крепкий, запал ещё остался, наверняка у него была хорошая подготовка к этому бою», — цитирует Цзю Sport24.

Поветкин проведёт бой с Уайтом 22 августа в английском Брентвуде. 

Россиянин выйдет на ринг впервые с декабря 2019 года. Тогда он дрался с Майклом Хантером, их схватка завершилась ничьей. 

Ранее сообщалось, что Поветкин оказался легче Уайта на взвешивании перед боем в Великобритании.

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