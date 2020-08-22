Цзю надеется, что Поветкин сможет победить британского боксёра Уайта

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю поделился ожиданиями от поединка между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.

«Мои надежды, что Сашка справится с этим заданием и выиграет бой. Очень болею за него, поэтому надеюсь, что всё получится. Как я понимаю, фаворитом Поветкин не считается, но старый конь борозды не портит. Надеюсь, Уайт недооценит Сашу. Поветкин крепкий, запал ещё остался, наверняка у него была хорошая подготовка к этому бою», — цитирует Цзю Sport24.

Поветкин проведёт бой с Уайтом 22 августа в английском Брентвуде.

Россиянин выйдет на ринг впервые с декабря 2019 года. Тогда он дрался с Майклом Хантером, их схватка завершилась ничьей.

Ранее сообщалось, что Поветкин оказался легче Уайта на взвешивании перед боем в Великобритании.