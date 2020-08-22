Кириленко: мне важно, чтобы произошло оздоровление баскетбола

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал о своих целях и задачах на посту руководителя организации.

«Не будь я готов к работе, то не баллотировался бы на пост президента. Раньше было много проблем, сейчас же можно сказать, что РФБ как организация состоялась. Федерация способна решать массу проектов. Сразу скажу, что проблем у нас очень много в разных направлениях. Невозможно решить все сразу. Пока сконцентрировались в нескольких направлениях: международная деятельность, а также структура самой организации», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

Он отметил, что, когда пришёл в РФБ, с организацией никто не хотел иметь дела, сейчас же появляются спонсоры, что является важным для её работы.

«Мне важно, чтобы произошло оздоровление баскетбола в принципе — как вида спорта. Нравится тот путь, которым мы движемся. Максимально боремся с судейскими историями, с договорными матчами. Для меня это недопустимо, я продолжу с этим бороться. Мне многие говорят: «Ты же должен понимать, что какие-то интриги и скандалы и вызывают интерес. Это хайп». Возможно, это так. Но моё видение, что мы должны идти другим путём. Перефразируя известную присказку, можно сказать: «Такой баскетбол нам не нужен!» Я хочу видеть баскетбол в чистом исполнении. Чтобы мамы вели своих детей заниматься в секции и видели, что нет этой грязи», — добавил функционер.

39-летний Кириленко возглавляет РФБ с августа 2015 года и был переизбран в августе 2020 года. Он занял этот пост сразу после окончания спортивной карьеры.

Ранее Кириленко заявил, что сборную России вскоре ожидает смена поколений.