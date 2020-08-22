Глава РФБ заявил, что сборную России вскоре ожидает смена поколений

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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал о перспективах национальной сборной команды страны.
Глава РФБ заявил, что сборную России вскоре ожидает смена поколений
  • РИА Новости

«Этот календарный год сборная отыграет имеющимся составом. Но нужно учитывать, что в её рядах немало баскетболистов, которым уже за 30 лет. Смена поколений не за горами. И это, конечно, потребует времени. Сужу по себе. Я приходил в национальную команду в такой же момент. Мы не попали на Олимпиаду в Афины. Но потом за несколько лет сформировался костяк, который затем выиграл чемпионат Европы и стабильно попадал в тройку на крупнейших турнирах», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

В рейтинге Международной федерации баскетбольных ассоциаций (ФИБА) по состоянию на 3 марта 2020 года сборная России занимает 11-е место.

Ранее Олег Матыцин выразил уверенность, что Кириленко продолжит активную работу по популяризации баскетбола на посту главы РФБ.

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