Матыцин уверен, что Кириленко продолжит активную работу по популяризации баскетбола
- Reuters
«Такой результат говорит о большом доверии к нему со стороны российского баскетбольного сообщества. Уверен, Кириленко продолжит активную работу по продвижению и популяризации баскетбола, прогрессу сборных команд страны, подготовке спортивного резерва, развитию детско-юношеского спорта, поддержке тренерских кадров. Министерство спорта со своей стороны продолжит плодотворное сотрудничество с федерацией во благо отечественного баскетбола», — приводит слова Матыцина ТАСС.
39-летний Кириленко возглавляет РФБ с августа 2015 года. Он занял этот пост сразу после окончания спортивной карьеры.
Ранее сообщалось, что Кириленко был переизбран на пост президента РФБ.