Матыцин уверен, что Кириленко продолжит активную работу по популяризации баскетбола

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал переизбрание Андрея Кириленко на пост президента Российской федерации баскетбола (РФБ).
Матыцин уверен, что Кириленко продолжит активную работу по популяризации баскетбола
  • Reuters

«Такой результат говорит о большом доверии к нему со стороны российского баскетбольного сообщества. Уверен, Кириленко продолжит активную работу по продвижению и популяризации баскетбола, прогрессу сборных команд страны, подготовке спортивного резерва, развитию детско-юношеского спорта, поддержке тренерских кадров. Министерство спорта со своей стороны продолжит плодотворное сотрудничество с федерацией во благо отечественного баскетбола», — приводит слова Матыцина ТАСС.

39-летний Кириленко возглавляет РФБ с августа 2015 года. Он занял этот пост сразу после окончания спортивной карьеры.

Ранее сообщалось, что Кириленко был переизбран на пост президента РФБ.

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