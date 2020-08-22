Жезус назвал экс‑тренера ЦСКА Зико кумиром всех бразильских футболистов

Бывший нападающий московского ЦСКА и нальчикского «Спартака» Рикардо Жезус заявил, что экс-тренер армейцев Зико является кумиром для всех бразильских игроков.

«Я был очень рад приходу Зико в ЦСКА, так как мой отец является большим его поклонником. На самом деле, для бразильцев уход Газзаева стал неожиданностью. Однако Зико — кумир для всех бразильцев», — цитирует Жезуса РИА Новости.

Жезус выступал за ЦСКА с 2008 по 2014 год. Всего на его счету 19 матчей и два гола в составе армейцев.

Зико тренировал ЦСКА в 2009 году.

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