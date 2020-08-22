Жезус назвал экс‑тренера ЦСКА Зико кумиром всех бразильских футболистов

Короткая ссылка
Бывший нападающий московского ЦСКА и нальчикского «Спартака» Рикардо Жезус заявил, что экс-тренер армейцев Зико является кумиром для всех бразильских игроков.
Жезус назвал экс‑тренера ЦСКА Зико кумиром всех бразильских футболистов
  • РИА Новости

«Я был очень рад приходу Зико в ЦСКА, так как мой отец является большим его поклонником. На самом деле, для бразильцев уход Газзаева стал неожиданностью. Однако Зико — кумир для всех бразильцев», — цитирует Жезуса РИА Новости.

Жезус выступал за ЦСКА с 2008 по 2014 год. Всего на его счету 19 матчей и два гола в составе армейцев. 

Зико тренировал ЦСКА в 2009 году.

Ранее бывший бразильский футболист ЦСКА рассказал, как выучил русский язык.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить