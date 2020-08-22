Бывший бразильский футболист ЦСКА рассказал, как выучил русский язык

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Бывший бразильский футболист московского ЦСКА и нальчикского «Спартака» Рикардо Жезус рассказал, как изучал русский язык.
Бывший бразильский футболист ЦСКА рассказал, как выучил русский язык
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«У меня в Нальчике была репетитор. Занимался с ней около трёх месяцев, а потом уже старался применять навыки самостоятельно. Юрий Роденков сильно способствовал моему русскому языку. Подсказывал мне, когда я ещё плохо понимал. Большое спасибо ему за то, что помогал на тренировках», — цитирует Жезуса РИА Новости.

По словам футболиста, сложнее всего ему давалось формирование и построение предложений, с произношением у него не возникало проблем. Он также признался, что уже многое забыл, так как в Бразилии не с кем практиковать русский язык.

«Скучаю по многим вещам. Большую часть времени, конечно, я уделял команде. Так как я говорю по‑русски, то мог бы в большей степени исследовать страну. Хотелось бы попутешествовать по ней. В целом, это были очень классные годы», — добавил Жезус.

Жезус выступал за ЦСКА с 2008 по 2014 год. Всего на его счету 19 матчей и два гола в составе армейцев. 

Ранее Жезус заявил, что президента России Владимира Путина уважают в Бразилии.

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