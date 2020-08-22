Тренер «Урала» прокомментировал победу над «Краснодаром» в РПЛ

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Юрий Матвеев подвёл итоги матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Как и ожидалось, был сложный матч. Проходных не бывает. Очень сильная команда «Краснодар». Нам удалось забить быстрый гол, после чего мы выстроили свою игру, от которой не отходили. Не давали сопернику пространства. Да, были моменты у «Краснодара», где-то нам везло, но и у нас были голевые эпизоды», — цитирует Матвеева РИА Новости.

Он также подчеркнул, что выпустил на игру тот же состав, что и в предыдущем матче с «Локомотивом» (1:1), так как данное сочетание игроков неплохо смотрелось в обороне.

«Урал» обыграл «Краснодар» со счётом 1:0 и набрал пять очков после четырёх туров.

Ранее тренер южного клуба Мурад Мусаев рассказал, чего не хватило «Краснодару» в матче с «Уралом».