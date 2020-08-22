Тренер «Краснодара» заявил, что Кабелла и Вандерсон могут не сыграть с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что полузащитники Реми Кабелла и Вандерсон могут не восстановиться к матчу пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.

«У Кабеллы и Вандерсона мышечные травмы, они проходят дообследование, вечером поймём, на какой период мы их потеряли. Есть шанс, что они выздоровеют к матчу с ЦСКА, но есть и шанс, что они не будут готовы», — цитирует Мусаева РИА Новости.

Кабелла и Вандерсон из-за повреждений пропустили матч третьего тура чемпионата России с екатеринбургским «Уралом» (0:1).

Ранее Мусаев рассказал, чего не хватило «Краснодару» в матче с «Уралом».