РФС объявил о подписании нового партнёрского соглашения
- РИА Новости
Как сообщается на сайте РФС, Harat’s получит статус официального паба болельщиков российского футбола.
«Подобное партнёрство федерального масштаба будет реализовано впервые в истории российского футбола. Оно предусматривает проведение различных мероприятий для болельщиков сборной России с участием известных российских футболистов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с 28 августа по 5 сентября в 30 пабах партнёра пройдут турниры по настольному футболу. А 3 и 6 сентября будут организованы совместные просмотры матчей сборной России в Лиге наций.
Ранее футболист «Арсенала» Евгений Луценко высказался о возможном вызове в сборную России.