РФС объявил о подписании нового партнёрского соглашения

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Российский футбольный союз (РФС) заключил договор о сотрудничестве с сетью пабов Harat’s.
РФС объявил о подписании нового партнёрского соглашения
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте РФС, Harat’s получит статус официального паба болельщиков российского футбола.

«Подобное партнёрство федерального масштаба будет реализовано впервые в истории российского футбола. Оно предусматривает проведение различных мероприятий для болельщиков сборной России с участием известных российских футболистов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 28 августа по 5 сентября в 30 пабах партнёра пройдут турниры по настольному футболу. А 3 и 6 сентября будут организованы совместные просмотры матчей сборной России в Лиге наций. 

Ранее футболист «Арсенала» Евгений Луценко высказался о возможном вызове в сборную России.

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