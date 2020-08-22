Футболист «Арсенала» Луценко высказался о возможном вызове в сборную России

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко прокомментировал возможность вызова в сборную России по футболу.

«Если будет вызов, я подумал, что мне будет всё равно, против кого играть и с кем конкурировать. Я взрослый человек, просто буду надевать щитки, бутсы и выходить», — приводит слова 33-летнего Луценко пресс-служба «Арсенала».

В прошлом сезоне Луценко занял третье место в списке лучших бомбардиров РПЛ, забив 15 мячей в 28 матчах.

3 сентября сборная России дома сыграет со сборной Сербии, а 6 сентября российская сборная проведёт матч с Венгрией в гостях.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет домашние матчи Лиги наций на стадионе «Динамо» в Москве.