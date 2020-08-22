Маскот «Урала» упал с мотоцикла в перерыве матча с «Краснодаром»
- @FCURAL
Талисман екатеринбургской команды Шмель сел в коляску мотоцикла, и, после того как мотоцикл начал ехать вдоль поля, маскот вывалился из коляски. Тем не менее потом Шмель поднялся, снова забрался в коляску и продолжил путь.
Видео эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте «Урала».
«Главное не то, сколько раз мы падаем, а то, насколько быстро встаём на ноги», — говорится в сообщении пресс-службы «Урала».
Ранее сообщалось, что «Краснодар» на выезде уступил «Уралу» в четвёртом туре РПЛ.
«Главное не то, сколько раз мы падаем, а то, насколько быстро встаем на ноги» 👆 pic.twitter.com/9MzVLhZXFs— ФК Урал (@FCURAL) August 22, 2020