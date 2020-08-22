Маскот «Урала» упал с мотоцикла в перерыве матча с «Краснодаром»

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Во время перерыва в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между екатеринбургским «Уралом» и «Краснодаром» произошёл забавный инцидент.
Маскот «Урала» упал с мотоцикла в перерыве матча с «Краснодаром»
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Талисман екатеринбургской команды Шмель сел в коляску мотоцикла, и, после того как мотоцикл начал ехать вдоль поля, маскот вывалился из коляски. Тем не менее потом Шмель поднялся, снова забрался в коляску и продолжил путь. 

Видео эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте «Урала».

«Главное не то, сколько раз мы падаем, а то, насколько быстро встаём на ноги», — говорится в сообщении пресс-службы «Урала». 

Ранее сообщалось, что «Краснодар» на выезде уступил «Уралу» в четвёртом туре РПЛ.

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