СМИ: «Барселона» предложила €10 млн за футболиста «Манчестер Сити»

Испанский футбольный клуб «Барселона» предложил €10 млн за трансфер защитника английского «Манчестер Сити» Эрика Гарсии.

Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» ждёт ответа от «Сити», но при этом не собирается платить за 19-летнего игрока больше.

В случае отказа каталонцы постараются подписать Гарсию бесплатно, так как срок его контракта с «горожанами» истекает в 2021 году.

Гарсия является воспитанником «Барселоны». В 2017 году он перешёл в «Манчестер Сити». На счету Эрика 23 матча и одна результативная передача в основном составе английской команды.

Ранее форвард «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал слухи о своём возможном уходе из клуба.