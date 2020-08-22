Суарес: я всё ещё могу внести большой вклад в «Барселону»

Форвард «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал слухи о своём возможном уходе из клуба.

«Никто не сказал мне, что они хотят обойтись без меня. Если это желание клуба, то было бы хорошо, если бы ответственный человек поговорил со мной напрямую. Я в «Барселоне» шесть лет — достаточно времени, чтобы сказать мне прямо, что они думают. Я тоже хочу лучшего для клуба, и мой план на сегодня состоит в том, чтобы остаться. Но если клуб решит, что я расходный материал, у меня нет проблем поговорить с тем, кто принимает решения», — цитирует слова Суареса El Pais.

Также 33-летний форвард добавил, что пока не говорил с новым главным тренером команды Рональдом Куманом.

«Я ещё не разговаривал с Рональдом Куманом. Если тренер считает, что я должен начинать со скамейки запасных, то у меня нет проблем с тем, чтобы помогать команде в той роли, которую мне дают. Я всё ещё могу внести большой вклад в клуб», — добавил Суарес.

Уругваец выступает за «Барселону» с 2014 года. В составе команды он по четыре раза выигрывал чемпионат Испании и Кубок Короля, дважды — Суперкубок Испании, а также становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» допускают продажу Месси.