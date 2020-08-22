Суарес: я всё ещё могу внести большой вклад в «Барселону»
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«Никто не сказал мне, что они хотят обойтись без меня. Если это желание клуба, то было бы хорошо, если бы ответственный человек поговорил со мной напрямую. Я в «Барселоне» шесть лет — достаточно времени, чтобы сказать мне прямо, что они думают. Я тоже хочу лучшего для клуба, и мой план на сегодня состоит в том, чтобы остаться. Но если клуб решит, что я расходный материал, у меня нет проблем поговорить с тем, кто принимает решения», — цитирует слова Суареса El Pais.
Также 33-летний форвард добавил, что пока не говорил с новым главным тренером команды Рональдом Куманом.
«Я ещё не разговаривал с Рональдом Куманом. Если тренер считает, что я должен начинать со скамейки запасных, то у меня нет проблем с тем, чтобы помогать команде в той роли, которую мне дают. Я всё ещё могу внести большой вклад в клуб», — добавил Суарес.
Уругваец выступает за «Барселону» с 2014 года. В составе команды он по четыре раза выигрывал чемпионат Испании и Кубок Короля, дважды — Суперкубок Испании, а также становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что в «Барселоне» допускают продажу Месси.