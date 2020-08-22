Суарес: я всё ещё могу внести большой вклад в «Барселону»

Короткая ссылка
Форвард «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал слухи о своём возможном уходе из клуба.
Суарес: я всё ещё могу внести большой вклад в «Барселону»
  • Reuters
  • © Manu Fernandez

«Никто не сказал мне, что они хотят обойтись без меня. Если это желание клуба, то было бы хорошо, если бы ответственный человек поговорил со мной напрямую. Я в «Барселоне» шесть лет — достаточно времени, чтобы сказать мне прямо, что они думают. Я тоже хочу лучшего для клуба, и мой план на сегодня состоит в том, чтобы остаться. Но если клуб решит, что я расходный материал, у меня нет проблем поговорить с тем, кто принимает решения», — цитирует слова Суареса El Pais.

Также 33-летний форвард добавил, что пока не говорил с новым главным тренером команды Рональдом Куманом.

«Я ещё не разговаривал с Рональдом Куманом. Если тренер считает, что я должен начинать со скамейки запасных, то у меня нет проблем с тем, чтобы помогать команде в той роли, которую мне дают. Я всё ещё могу внести большой вклад в клуб», — добавил Суарес.

Уругваец выступает за «Барселону» с 2014 года. В составе команды он по четыре раза выигрывал чемпионат Испании и Кубок Короля, дважды — Суперкубок Испании, а также становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» допускают продажу Месси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить