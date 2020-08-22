Гончаренко объяснила, зачем Загитовой необходимо выступать на соревнованиях

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко объяснила, зачем олимпийской чемпионке Алине Загитовой необходимо выступать на соревнованиях.
Гончаренко объяснила, зачем Загитовой необходимо выступать на соревнованиях
  • РИА Новости

«Старты проводятся внутри страны, а значит, всё в наших руках. Административный ресурс может на данном этапе быть определяющим по отношению к Алине, и в этом нет ничего зазорного. Это называется уважением, потому что мы очень хотим, чтобы девочки, вышедшие из юниорок, продолжали кататься. Все же так говорят. Вот, пожалуйста, чтобы так оно и было, необходимо распределение Алины по тем же этапам Кубка России, но не случайным образом», — цитирует Гончаренко РИА Новости.

По её словам, если спортсменка ещё действительно продолжает карьеру и хочет бороться за попадание на Олимпиаду 2022 года, то ей в любом случае надо участвовать в соревнованиях. 

«Никто не говорит, что Загитовой не нужно кататься, а сразу гарантировать ей выступление на Олимпиаде. Нет, просто ей нужно создать условия для работы с учётом её заслуг, чтобы при желании соревноваться у неё был такой шанс. Я думаю, мы все очень рады, что Алина прошла сбор в Новогорске. И ещё участие такой спортсменки, как Загитова, в соревнованиях — это привлечение публики», — подчеркнула Гончаренко.

Загитова не будет участвовать в Кубке России 2020 года, участие в котором является требованием для попадания в сборную России.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о том, что Алина Загитова не примет участия в Кубке России по фигурному катанию.

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