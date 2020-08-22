Губерниев — о Загитовой: спортсмен всегда тянет с решением о завершении карьеры

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о том, что олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова не примет участие в Кубке России по фигурному катанию.

«А что так все возбуждаются, когда читают новости о Загитовой? Закончила? Не закончила. Спортсмен, если есть возможность, всегда тянет таким с решением. Вспомним Плющенко, Сотникову, других. Пока ты ничего не объявил, ты чаще всего находишься на ставке в ЦСП, на региональной ставке, плюс спонсоры и получаешь деньжата-денежки, а они слаще пряника, милее девушки! Кто ищет ответа быть или не быть, плевал я на ГамлЕта, коль не умеет жить», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Загитова не примет участие в Кубке России-2020, участие в котором является требованием для попадания в сборную России.

Ранее сообщалось, почему пропуск Кубка России для Загитовой может быть равнозначен завершению карьеры.