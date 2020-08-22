Агент Карраскаля: есть ощущение, что сделка по переходу Хорхе в ЦСКА может быть близка

Давид де ла Пенья, агент полузащитника «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля, рассказал о состоянии дел в переговорах по переходу колумбийца в московский ЦСКА.

«ЦСКА договорился о приобретении Карраскаля? Сделка ещё не завершена, переговоры до сих пор открыты. ЦСКА пока не готов заплатить те деньги, которые просит «Ривер Плейт». Но у меня есть ощущение, что сделка может быть близка», — цитирует агента Sport24.

По информации ряда СМИ, ЦСКА предлагал за 22-летнего Карраскаля €7 млн, но «Ривер Плейт» отказался, потребовав на €3 млн больше.

Ранее сообщалось, что «Ривер Плейт» продал в ЦСКА полузащитника Карраскаля.