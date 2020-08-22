СМИ: «Ривер Плейт» продал в ЦСКА полузащитника Карраскаля

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Московский ЦСКА договорился о переходе 22-летнего колумбийца Хорхе Карраскаля из аргентинского клуба «Ривер Плейт».
СМИ: «Ривер Плейт» продал в ЦСКА полузащитника Карраскаля
  • © REUTERS/Agustin Marcarian

Об этом утверждает tntsports.com. Также сообщается, что аргентинцы хотят выручить за игрока €15 млн. Если верить источнику, в ближайшее время «Ривер Плейт» официально объявит о продаже Карраскаля.

В конце июля журналист Густаво Яррош заявил, что ЦСКА отказался от покупки полузащитника. По его сведениям, аргентинский клуб потребовал за хавбека €8,5 млн. Представители армейцев тогда якобы вышли из переговоров, отметив, что у них нет такой суммы.

Ранее СМИ сообщили, что ЦСКА предлагает за Палинью €10 млн и 15% с будущей перепродажи.

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