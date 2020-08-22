Степашин — Кикнадзе: если болельщики тебе не нужны, иди в другое место
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
«Заявление Кикнадзе, что болельщики не принимают решений и не могут оказывать влияние на клуб? Я очень просто отвечу: футбол, театр и кино — для зрителей. Повторяю ещё раз: футбол — для болельщиков. Если они тебе не нужны, то иди в другое место. Если не можешь соответствовать этой идее, нужно заняться чем-то другим», — приводят слова Степашина «Известия».
Болельщики «Локомотива» требуют отставки руководства клуба после того, как было принято решение не продлевать контракт с легендарным тренером Юрием Сёминым.
Ранее Шишкин рассказал, как Смородская шокировала футболистов «Локомотива».