Корешков поздравил Немкова с завоеванием титула чемпиона Bellator

Российский боец Bellator Андрей Корешков поздравил соотечественника Вадима Немкова с завоеванием чемпионского пояса Bellator.

«Поздравляю Вадима Немкова с завоеванием чемпионского пояса! Молодец, зрелищно победил и дал мотивации. Идём за поясом! Скоро появятся новости о моём следующем бое с очень опасным и серьёзным соперником», — написал Корешков в Instagram.

Немков нокаутировал американца Райана Бейдера на турнире UFC 244 и стал новым чемпионом организации в полутяжёлом весе.

Ранее Шлеменко признался, что был впечатлён победой Немкова над Бейдером.