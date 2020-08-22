Корешков поздравил Немкова с завоеванием титула чемпиона Bellator

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Российский боец Bellator Андрей Корешков поздравил соотечественника Вадима Немкова с завоеванием чемпионского пояса Bellator.
Корешков поздравил Немкова с завоеванием титула чемпиона Bellator
  • vk.com
  • © Вадим Немков

«Поздравляю Вадима Немкова с завоеванием чемпионского пояса! Молодец, зрелищно победил и дал мотивации. Идём за поясом! Скоро появятся новости о моём следующем бое с очень опасным и серьёзным соперником», — написал Корешков в Instagram.

Немков нокаутировал американца Райана Бейдера на турнире UFC 244 и стал новым чемпионом организации в полутяжёлом весе.

Ранее Шлеменко признался, что был впечатлён победой Немкова над Бейдером.

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