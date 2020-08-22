Определились все пары второго раунда плей-офф НХЛ

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершились серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

В полуфиналах конференций встретятся следующие пары:

Запад

«Вегас Голден Найтс» — «Ванкувер Кэнакс»;

«Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз».

Восток

«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Айлендерс»;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз».

Чемпионат НХЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса в середине марта, был возобновлён со стадии плей-офф, в которой стартовали 24 клуба. Все матчи проходят в канадских городах Эдмонтон и Торонто.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» проиграл «Ванкуверу» и вылетел из Кубка Стэнли.