Определились все пары второго раунда плей-офф НХЛ
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В полуфиналах конференций встретятся следующие пары:
Запад
«Вегас Голден Найтс» — «Ванкувер Кэнакс»;
«Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз».
Восток
«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Айлендерс»;
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз».
Чемпионат НХЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса в середине марта, был возобновлён со стадии плей-офф, в которой стартовали 24 клуба. Все матчи проходят в канадских городах Эдмонтон и Торонто.
Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» проиграл «Ванкуверу» и вылетел из Кубка Стэнли.