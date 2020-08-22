Фернандеш стал лучшим снайпером Лиги Европы-2019/20, у Лукаку второе место

Подведены итоги бомбардирской гонки в Лиге Европы-2019/10.

Лучшим снайпером турнира стал Бруну Фернандеш, начинавший еврокубковый сезон в рядах «Спортинга» и затем перебравшийся в «Манчестер Юнайтед». В активе португальца восемь голов.

МЮ завершил выступление на стадии полуфинала, уступив «Севилье» (1:2).

Второе место в зачёте занял Ромелу Лукаку из «Интера». В финальном матче против «Севильи» он открыл счёт с пенальти, однако его команда всё равно проиграла (2:3).

За ним располагается группа из пяти игроков, забивших по пять мячей.

Ранее сообщалось, что покидающий «Севилью» Эвер Банега раскрыл составляющие победы над «Интером».