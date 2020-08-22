Кечинов объяснил, почему в стартовый состав «Спартака» на матч с «Локомотивом» может попасть Глушенков
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«Я смотрел матч «Локомотива» и «Крыльев Советов» в июне. Самарцы загубили кучу моментов, должны были выигрывать с крупным счётом, а Глушенков разрывал и Ведрана Чорлуку, и Мурило. Поэтому, возможно, с первых минут в дерби выйдет именно он. Всё-таки у каждого футболиста есть удобные соперники», — заявил Кечинов в интервью RT.
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