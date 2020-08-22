СМИ: Аллегри может сменить Конте на посту главного тренера «Интера»

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Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Интер», если руководство этого клуба на следующей неделе решит расстаться с наставником Антонио Конте.
СМИ: Аллегри может сменить Конте на посту главного тренера «Интера»
  • © REUTERS/Massimo Pinca

Об этом сообщает Football Italia.

После проигрыша «Севилье» в финале Лиги Европы (2:3) Конте намекнул, что период его работы с миланской командой подходит к концу. Он тренировал «Интер» с 31 мая 2019 года.

Комментируя своё будущее, Конте отметил, что по возвращении в Милан ему необходимы два-три выходных. Затем состоятся переговоры с руководством.

В 2014 году Аллегри уже сменял Конте в «Ювентусе».

Ранее стало известно, что покидающий «Севилью» Банега раскрыл составляющие победы над «Интером».

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