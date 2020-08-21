Футболисты «Рубина» добирались до отеля в Москве на такси
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По словам представителя пресс-службы «Рубина», которые передаёт «Бизнес Online», команду не встретил автобус, который должен был предоставить московский клуб, и было решено отправиться в отель на такси.
«Мы позвонили водителю, который должен был встретить команду. Он сказал, что опаздывает и всё ещё едет. Было решено ехать на такси. Водитель в итоге приехал в аэропорт только спустя час после нашего прилёта», — рассказали в пресс-службе «Рубина».
Матч ЦСКА — «Рубин» пройдёт на «ВЭБ Арене» 22 августа. Начало встречи в 20:00 мск.
Ранее сообщалось, что матчи четвёртого тура РПЛ будут посвящены Дню флага России.