Футболисты «Рубина» добирались до отеля в Москве на такси

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Игроки и тренерский штаб казанского футбольного клуба «Рубин» по прилёте в Москву на матч четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА были вынуждены добираться до отеля на такси.
Футболисты «Рубина» добирались до отеля в Москве на такси
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По словам представителя пресс-службы «Рубина», которые передаёт «Бизнес Online», команду не встретил автобус, который должен был предоставить московский клуб, и было решено отправиться в отель на такси.

«Мы позвонили водителю, который должен был встретить команду. Он сказал, что опаздывает и всё ещё едет. Было решено ехать на такси. Водитель в итоге приехал в аэропорт только спустя час после нашего прилёта», — рассказали в пресс-службе «Рубина».

Матч ЦСКА — «Рубин» пройдёт на «ВЭБ Арене» 22 августа. Начало встречи в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что матчи четвёртого тура РПЛ будут посвящены Дню флага России.

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