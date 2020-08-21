Самедов считает, что «Спартак» не попадёт в топ-3 по итогам сезона

Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Александр Самедов поделился мнением о нынешней команде.

«Нравится ли мне подбор игроков в нынешнем «Спартаке»? Нет. Будет ли клуб в топ-3 по итогам сезона? Нет», — рассказал Самедов в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Ранее он рассказал о причинах конфликтов в «Спартаке» после завоевания чемпионства.