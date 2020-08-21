Самедов считает, что «Спартак» не попадёт в топ-3 по итогам сезона

Короткая ссылка
Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Александр Самедов поделился мнением о нынешней команде.
Самедов считает, что «Спартак» не попадёт в топ-3 по итогам сезона
  • РИА Новости

«Нравится ли мне подбор игроков в нынешнем «Спартаке»? Нет. Будет ли клуб в топ-3 по итогам сезона? Нет», — рассказал Самедов в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Ранее он рассказал о причинах конфликтов в «Спартаке» после завоевания чемпионства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить