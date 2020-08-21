Самедов рассказал о причинах конфликтов в «Спартаке» после завоевания чемпионства

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Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Александр Самедов рассказал, почему после чемпионского сезона в команде стали возникать конфликты.
Самедов рассказал о причинах конфликтов в «Спартаке» после завоевания чемпионства
  • РИА Новости

«Кто раскачал чемпионскую лодку? Некоторые начали делить этот успех, брать на себя слишком много. Стало много лишних разговоров вне раздевалки, за спиной, которые стали просачиваться в прессу. И начались конфликты. Кому-то тренер был не тот, кому-то ещё кто-то не тот. Футболисты с российским паспортом придерживались единой точки зрения? Нет. Я не был ни с кем. Дружил с Джикией и Джано. У нас была некая своя бригада. Мы никуда не лезли, но придерживались своей точки зрения. Наверняка были другие группировки. Но нас Каррера устраивал», — рассказал Самедов в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

«Спартак» стал чемпионом РПЛ по итогам сезона-2016/17, это стало первым титулом команды за 16 лет.

Ранее в «Спартаке» опровергли информацию о том, что Кокорин пропустит ещё три игры.

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