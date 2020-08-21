Бутырская высказалась об отсутствии Загитовой в заявке на Кубок России

Чемпионка мира 1999 года по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала отсутствие Алины Загитовой в списке участников этапов Кубка России сезона-2020/21.

«Что касается отсутствия Загитовой в распределении фигуристок национальной сборной России по этапам Кубка России, то некоторые берут тайм-аут, чтобы всё взвесить. Алина сделала такую историю, что её всегда приятно видеть на льду. Загитова — спортсменка с большой буквы. За женское фигурное катание когда-то было стыдно, сейчас это один из основных видов спорта не только в России, но и в мире», — приводит слова Бутырской «Чемпионат».

В декабре 2019 года 18-летняя Загитова объявила о приостановке своей спортивной карьеры.

Ранее сообщалось, что Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию.