Бутырская высказалась об отсутствии Загитовой в заявке на Кубок России
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«Что касается отсутствия Загитовой в распределении фигуристок национальной сборной России по этапам Кубка России, то некоторые берут тайм-аут, чтобы всё взвесить. Алина сделала такую историю, что её всегда приятно видеть на льду. Загитова — спортсменка с большой буквы. За женское фигурное катание когда-то было стыдно, сейчас это один из основных видов спорта не только в России, но и в мире», — приводит слова Бутырской «Чемпионат».
В декабре 2019 года 18-летняя Загитова объявила о приостановке своей спортивной карьеры.
Ранее сообщалось, что Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию.