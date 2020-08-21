Вагнер Лав: причиной срыва переговоров с ЦСКА стали не деньги

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав прокомментировал срыв переговоров с московским ЦСКА, за который 36-летний бразилец выступал раньше.

«С ЦСКА этим летом шли переговоры. Они хорошо складывались, но моё возвращение в Россию не получилось. Я был разочарован тем, что не вернулся в ЦСКА. Но это футбол, так бывает. Для меня было важно отметить, что причиной срыва переговоров стали не деньги. ЦСКА — клуб, в котором я провёл великолепный период. Клуб, который ко мне всегда хорошо относился, а я, в свою очередь, был счастлив там выступать. Мы добивались больших целей. Я хотел, чтобы у фанатов осталось понимание — здесь не стоял вопрос денег для меня», — цитирует Лава «Чемпионат».

Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 года по 2012-й (с перерывами), а также в 2013 году. В общей сложности в его активе 120 забитых мячей и 53 результативные передачи в 144 матчах за армейцев.

Ранее Вагнер признался, что был сильно расстроен из-за того, что не получилось вернуться в ЦСКА.