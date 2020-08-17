Вагнер: был сильно расстроен из-за того, что не получилось вернуться в ЦСКА

Бразильский нападающий казахстанского «Кайрата» Вагнер Лав рассказал, что был расстроен из-за несостоявшегося возвращения в московский футбольный клуб ЦСКА.

«Если честно, я был сильно расстроен из-за того, что не получилось вернуться в ЦСКА. Но моя совесть чиста, потому что я хотел снова играть за ЦСКА. Были некоторые моменты, из-за которых переход не состоялся, но мне не стоит об этом рассказывать. Конечно, я очень хотел вернуться туда, где я был счастлив и выиграл много трофеев. Но дела пошли не так, как хотелось, и я двинулся дальше», — цитирует Вагнера Yahoo Esportes Brazil.

5 мая 36-летний Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом», а 8 июля официально стал игроком «Кайрата».

Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, периодически уходя в аренду в бразильские клубы, а также в 2013 году. В общей сложности в его активе 120 забитых мячей и 53 голевые передачи в 144 матчах за армейцев.

Ранее Вагнер Лав признался, что был удивлён шумихе из-за возможного возвращения в ЦСКА.