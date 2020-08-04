Вагнер Лав был удивлён шумихе из-за возможного возвращения в ЦСКА

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Форвард казахстанского «Кайрата» Вагнер Лав признался, что он был удивлён шумихе по поводу его возможного возвращения в московский ЦСКА.
Вагнер Лав был удивлён шумихе из-за возможного возвращения в ЦСКА
  • Reuters

«Когда начались эти разговоры, а потом возникла и сама вероятность ещё немного поиграть за ЦСКА, я был по-настоящему удивлён: столько новостей в интернете, столько личных сообщений от российских болельщиков! Масштабы превзошли ожидания. Я в этом смысле довольно простой парень, фейерверков в свой адрес никогда не жду. Но когда они случаются — я счастлив. Это большое счастье — иметь настоящих друзей. Такое тёплое отношение… Похоже, я не зря столько лет играл в футбол в России, — приводит слова Лава «Матч ТВ».

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, периодически уходя в аренду в бразильские клубы, а также в 2013 году. В общей сложности в его активе 120 забитых мячей и 53 голевые передачи в 144 матчах за армейцев.

Ранее сообщалось, что «Кайрат» официально объявил о трансфере Вагнера Лава.

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