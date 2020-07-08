«Кайрат» официально объявил о трансфере Вагнера Лава
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба клуба из Алма-Аты, соглашение с игроком рассчитано на полгода с возможностью продления.
5 мая 36-летний Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом», а 23 июня объявил о своём переходе в «Кайрат».
Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, периодически уходя в аренду в бразильские клубы, а также в 2013 году. В общей сложности в его активе 120 забитых мячей и 53 голевые передачи в 144 матчах за армейцев.
Ранее СМИ рассказали, когда Вагнер Лав прибудет в расположение «Кайрата».