«Кайрат» официально объявил о трансфере Вагнера Лава

Короткая ссылка
Казахстанский футбольный клуб «Кайрат» объявил о подписании контракта с бывшим нападающим московского ЦСКА Вагнером Лавом.
«Кайрат» официально объявил о трансфере Вагнера Лава
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба клуба из Алма-Аты, соглашение с игроком рассчитано на полгода с возможностью продления.

5 мая 36-летний Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом», а 23 июня объявил о своём переходе в «Кайрат».

Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, периодически уходя в аренду в бразильские клубы, а также в 2013 году. В общей сложности в его активе 120 забитых мячей и 53 голевые передачи в 144 матчах за армейцев.

Ранее СМИ рассказали, когда Вагнер Лав прибудет в расположение «Кайрата».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить