«Кайрат» официально объявил о трансфере Вагнера Лава

Казахстанский футбольный клуб «Кайрат» объявил о подписании контракта с бывшим нападающим московского ЦСКА Вагнером Лавом.

Как сообщает пресс-служба клуба из Алма-Аты, соглашение с игроком рассчитано на полгода с возможностью продления.

5 мая 36-летний Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом», а 23 июня объявил о своём переходе в «Кайрат».

Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, периодически уходя в аренду в бразильские клубы, а также в 2013 году. В общей сложности в его активе 120 забитых мячей и 53 голевые передачи в 144 матчах за армейцев.

Ранее СМИ рассказали, когда Вагнер Лав прибудет в расположение «Кайрата».