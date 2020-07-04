СМИ рассказали, когда Вагнер прибудет в расположение «Кайрата»
- РИА Новости
Как сообщает «Матч ТВ», игрок должен прилететь в Алма-Ату в ночь на 5 июля. Отмечается, что бразилец уже решил визовые вопросы, а также сдал тесты на коронавирус, которые показали отрицательный результат.
На данный момент футболист пребывает со своей женой в Амстердаме, где ожидает стыковочного рейса.
5 мая 36-летний Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом», а 23 июня перешёл в «Кайрат».
Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 года по 2012-й, периодически уходя в аренду в бразильские клубы, а также в 2013 году. В общей сложности в его активе 120 забитых мячей и 53 голевые передачи в 144 матчах за армейцев.
Ранее журналист Василий Уткин предположил, почему Вагнер Лав не подписал контракт с ЦСКА.