СМИ рассказали, когда Вагнер прибудет в расположение «Кайрата»

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Стало известно, когда бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав прибудет в расположение казахстанского футбольного клуба «Кайрат».
СМИ рассказали, когда Вагнер прибудет в расположение «Кайрата»
  • РИА Новости

Как сообщает «Матч ТВ», игрок должен прилететь в Алма-Ату в ночь на 5 июля. Отмечается, что бразилец уже решил визовые вопросы, а также сдал тесты на коронавирус, которые показали отрицательный результат.

На данный момент футболист пребывает со своей женой в Амстердаме, где ожидает стыковочного рейса.

5 мая 36-летний Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом», а 23 июня перешёл в «Кайрат».

Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 года по 2012-й, периодически уходя в аренду в бразильские клубы, а также в 2013 году. В общей сложности в его активе 120 забитых мячей и 53 голевые передачи в 144 матчах за армейцев.

Ранее журналист Василий Уткин предположил, почему Вагнер Лав не подписал контракт с ЦСКА.

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