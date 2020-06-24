Уткин предположил, почему Вагнер Лав не подписал контракт с ЦСКА

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением, почему бразильский форвард Вагнер Лав не перешёл в ЦСКА.

«Почему Вагнер не перешёл в ЦСКА? Считаю, ЦСКА не разобрался в необычной ситуации и думал, что может заявить Вагнера Лава прямо сейчас. А сделать это оказалось невозможно. Я думаю, что это так. Просто в этом никто не признается», — цитирует Уткина Sports.kz.

5 мая 36-летний Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом», а 23 июня перешёл в «Кайрат».

Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, периодически уходя в аренду в бразильские клубы, а также в 2013 году. В общей сложности в его активе 120 забитых мячей и 53 голевые передачи в 144 матчах за армейцев.

Ранее Уткин высказался о трансфере Вагнера в «Кайрат».