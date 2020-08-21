Гаджиев: Фёдор Емельяненко сможет отомстить Вердуму за поражение

Промоутер Камил Гаджиев оценил вероятность проведения поединка между российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко и бразильцем Фабрисио Вердумом.

«Сможет ли Фёдор отомстить Вердуму за поражение? Я думаю, сможет! У Фёдора есть запас. Да, он не в лучших годах, не в лучшей форме, однако и Вердум не на пике. Этот бой как минимум очень интересен. Шансы 50 на 50. Я бы с удовольствием такой поединок организовал, будь я главой Bellator. Это нужно делать сейчас, потому что через год он уже будет никому не интересен», — цитирует Гаджиева Sport24.

Фёдор Емельяненко проиграл Вердуму на турнире Strikeforce в 2010 году в США.

Ранее Шлеменко назвал бой с Вердумом отличным шансом для Фёдора Емельяненко.