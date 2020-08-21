Гаджиев: Фёдор Емельяненко сможет отомстить Вердуму за поражение

Короткая ссылка
Промоутер Камил Гаджиев оценил вероятность проведения поединка между российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко и бразильцем Фабрисио Вердумом.
Гаджиев: Фёдор Емельяненко сможет отомстить Вердуму за поражение
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Сможет ли Фёдор отомстить Вердуму за поражение? Я думаю, сможет! У Фёдора есть запас. Да, он не в лучших годах, не в лучшей форме, однако и Вердум не на пике. Этот бой как минимум очень интересен. Шансы 50 на 50. Я бы с удовольствием такой поединок организовал, будь я главой Bellator. Это нужно делать сейчас, потому что через год он уже будет никому не интересен», — цитирует Гаджиева Sport24.

Фёдор Емельяненко проиграл Вердуму на турнире Strikeforce в 2010 году в США.

Ранее Шлеменко назвал бой с Вердумом отличным шансом для Фёдора Емельяненко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить