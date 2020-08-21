Омельянчук и Харатык одержали победы на турнире ACA 109

В польской Лодзе прошёл турнир по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat АСА 109.

В главном бою вечера Рафал Харатык одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над своим соотечественником Петром Штрусом.

Во втором главном поединке ещё один поляк, Даниэль Омельянчук, победил литовца Томаса Пакутинскаса. Судья остановил бой на пятой минуте первого раунда после отказа прибалтийского спортсмена. После пропущенного удара по корпусу он получил травму ребра и не смог продолжить поединок.

Результаты остальных боёв вечера:



— Никола Дипчиков победил Горана Релжича техническим нокаутом в первом раунде;

— Карол Селински победил Люка Барнатта решением судей;

— Аурел Пиртеа победил Лукаша Коперу решением судей;

— Лом-Али Эскиев победил Омера Канкардеслера нокаутом в первом раунде;

— Миндаугас Вержбицкас победил Камиля Онищука решением судей;

— Дмитрий Побережец победил Адама Палаша техническим нокаутом в первом раунде;

— Леван Макашвили победил Романа Дика нокаутом во втором раунде;

— Витеслав Ражноч победил Кристиана Дракслера решением судей.

Ранее сообщалось, что ACA проведёт первый турнир со зрителями 20 августа.