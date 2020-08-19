ACA проведёт первый турнир со зрителями 20 августа

Турнир организации Absolute Championship Akhmat ACA 109 пройдёт со зрителями в польском городе Лодзи.

«Поляки первыми разработали протокол, позволяющий проведение соревнований с болельщиками. В Польше вступили в силу новые послабления режима, связанного с COVID-19. Правительство выпустило рекомендацию, согласно которой спортивные арены могут быть заполнены на 50%. На территории Польши мы могли бы сильно упростить наш регламент безопасности. При проведении спортивных мероприятий тут не нужно тестировать всех участников ни до выезда на турнир, ни после», — цитирует пресс-служба организации главу промоушена Дмитрия Яценко.

Главным поединком турнира станет битва поляка Даниеля Омельянчука с литовцем Томасом Пакутинкасом. Посмотреть трансляцию турнира ACA 109 болельщики смогут на сайте лиги по системе PPV с 20.00 по мск.

Ранее в ACA определили обладателей бонусов турнира ACA 108.