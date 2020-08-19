ACA проведёт первый турнир со зрителями 20 августа

Короткая ссылка
Турнир организации Absolute Championship Akhmat ACA 109 пройдёт со зрителями в польском городе Лодзи.
ACA проведёт первый турнир со зрителями 20 августа
  • Reuters

«Поляки первыми разработали протокол, позволяющий проведение соревнований с болельщиками. В Польше вступили в силу новые послабления режима, связанного с COVID-19. Правительство выпустило рекомендацию, согласно которой спортивные арены могут быть заполнены на 50%. На территории Польши мы могли бы сильно упростить наш регламент безопасности. При проведении спортивных мероприятий тут не нужно тестировать всех участников ни до выезда на турнир, ни после», — цитирует пресс-служба организации главу промоушена Дмитрия Яценко.

Главным поединком турнира станет битва поляка Даниеля Омельянчука с литовцем Томасом Пакутинкасом. Посмотреть трансляцию турнира ACA 109 болельщики смогут на сайте лиги по системе PPV с 20.00 по мск.

Ранее в ACA определили обладателей бонусов турнира ACA 108.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить