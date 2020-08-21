Гурьянов: рад, что оформил покер
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«Мы говорили, что нужно больше бросать. Рад, что оформил покер, но самое главное — что мы победили. После перерыва мы забыли о первом периоде и стали показывать свой хоккей. Когда осенью меня отправили в фарм-клуб, я ни на кого не злился. Наоборот, меня это мотивировало. Хотел найти свою игру, показывать свой хоккей, помогать команде побеждать», — заявил Гурьянов после матча.
23-летний форвард стал первым игроком из России, забросившим четыре шайбы в матче плей-офф НХЛ.
Ранее Брагин отреагировал на покер Гурьянова в матче плей-офф НХЛ.