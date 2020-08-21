Брагин отреагировал на покер Гурьянова в матче плей-офф НХЛ

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал покер нападающего «Даллас Старз» Дениса Гурьянова в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Калгари Флэймз» (7:3, 4:1).

«Он долго шёл к своей цели, чтобы играть на этом уровне. На старте карьеры у него немножко неправильно были расставлены акценты, но затем он начал работать в правильном направлении, потому и пришёл результат. Я очень рад за него, обязательно его поздравлю. У него был огромный потенциал, когда он играл в молодёжной сборной. При своих габаритах это очень взрывной и скоростной игрок с хорошим пониманием игры. Денис — острый нападающий с хорошими руками. Самое главное — он умеет забивать голы», — приводит слова тренера сборной России ТАСС.

Гурьянов завоевал бронзовые медали молодёжного чемпионата мира 2017 года под руководством Брагина. В матче за третье место со сборной Швеции он забросил победную шайбу в овертайме.

Ранее сообщалось, что Гурьянов повторил достижение Могильного в матче плей-офф НХЛ.