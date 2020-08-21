Немков считает возможным примирение братьев Емельяненко

Короткая ссылка
Претендент на титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков считает, что прославленные российские бойцы Фёдор и Александр Емельяненко в будущем могут помириться.
Немков считает возможным примирение братьев Емельяненко
  • © Вадим Жернов
  • РИА Новости

«Принять-то мы Александра примем. Если они помирятся с Федей и с тренерами. У меня с ним не было никаких конфликтов. Другой вопрос: а захочет ли он вернуться сам? Он много говорил на тренеров, что они ничего не дали ему. Думаю, что Саша в Оскол не вернётся. Помирятся ли они с Федей? Всё может быть. Они родные братья. Мне кажется, что когда-нибудь да помирятся», — сказал Немков YouTube-каналу «Руки Выше».

Александр и Фёдор Емельяненко неоднократно критически высказывались друг о друге в прессе.

Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко заинтересован в проведении реванша с Вердумом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить