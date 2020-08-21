Немков считает возможным примирение братьев Емельяненко

Претендент на титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков считает, что прославленные российские бойцы Фёдор и Александр Емельяненко в будущем могут помириться.

«Принять-то мы Александра примем. Если они помирятся с Федей и с тренерами. У меня с ним не было никаких конфликтов. Другой вопрос: а захочет ли он вернуться сам? Он много говорил на тренеров, что они ничего не дали ему. Думаю, что Саша в Оскол не вернётся. Помирятся ли они с Федей? Всё может быть. Они родные братья. Мне кажется, что когда-нибудь да помирятся», — сказал Немков YouTube-каналу «Руки Выше».

Александр и Фёдор Емельяненко неоднократно критически высказывались друг о друге в прессе.

Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко заинтересован в проведении реванша с Вердумом.