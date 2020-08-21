AS: Куман определился с главными трансферными целями «Барселоны»

Новый главный тренер испанской «Барселоны» Рональд Куман определился с тремя главными трансферными целями клуба.

Как сообщает AS, голландский специалист хочет видеть в своей команде защитника английского «Манчестер Сити» Эрика Гарсию, хавбека нидерландского «Аякса» Донни ван де Бека и форварда итальянского «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Куман возглавил «Барселону» 19 августа.

С 1998 по 2000 год Куман, в прошлом игравший за «Барселону», работал в тренерском штабе каталонского клуба в качестве ассистента.

Ранее Эрик Абидаль заявил, что сам решил покинуть пост спортивного директора «Барселоны».