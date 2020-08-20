Немков оценил шансы на возвращение Александра Емельяненко в тренировочный лагерь своего брата

Российский боец смешанного стиля и претендент на титул Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков оценил шансы на возвращение Александра Емельяненко в тренировочный лагерь лагерь в Старом Осколе, где также занимается его брат Фёдор.

«Принять-то мы его примем. Если они помирятся с Федей и с тренерами. У меня с ним никаких конфликтов не было», — сказал Немков на YouTube-канале «Руки выше».

При этом он сомневается, что сам Александр захочет вернуться в Старый Оскол, так как ему больше нравится работать с тренерами бойцовского клуба «Ахмат», а также Александр считает, что специалисты в Старом Осколе ничего ему не дали в профессиональном плане.

«Помирятся ли они с Федей? Всё может быть. Они родные братья. Мне кажется, когда-нибудь да помирятся», — добавил Немков.

Ранее Хабиб Нурмагомедов прокомментировал исход поединка между Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко.