РФС запретил «Динамо» регистрировать новых игроков

Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров запретила московскому «Динамо» регистрировать новых игроков.

Как сообщается на сайте РФС, палата по разрешению споров удовлетворила заявление экс-форварда «Динамо» Николая Обольского в отношении бывшего клуба о взыскании задолженности по трудовому договору в полном объёме.

Таким образом, «Динамо» обязано выплатить Обольскому долги и процент за задержку средств. При этом запрет на регистрацию новых футболистов будет действовать, пока бело-голубые не исполнят обязательства перед Обольским.

После трёх туров РПЛ «Динамо» набрало семь очков и занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее Валерий Карпин высказался о причинах поражения «Ростова» в матче РПЛ с «Динамо».