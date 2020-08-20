РФС запретил «Динамо» регистрировать новых игроков

Короткая ссылка
Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров запретила московскому «Динамо» регистрировать новых игроков.
РФС запретил «Динамо» регистрировать новых игроков
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Как сообщается на сайте РФС, палата по разрешению споров удовлетворила заявление экс-форварда «Динамо» Николая Обольского в отношении бывшего клуба о взыскании задолженности по трудовому договору в полном объёме.

Таким образом, «Динамо» обязано выплатить Обольскому долги и процент за задержку средств. При этом запрет на регистрацию новых футболистов будет действовать, пока бело-голубые не исполнят обязательства перед Обольским.

После трёх туров РПЛ «Динамо» набрало семь очков и занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее Валерий Карпин высказался о причинах поражения «Ростова» в матче РПЛ с «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить