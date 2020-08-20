РФС запретил «Динамо» регистрировать новых игроков
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Как сообщается на сайте РФС, палата по разрешению споров удовлетворила заявление экс-форварда «Динамо» Николая Обольского в отношении бывшего клуба о взыскании задолженности по трудовому договору в полном объёме.
Таким образом, «Динамо» обязано выплатить Обольскому долги и процент за задержку средств. При этом запрет на регистрацию новых футболистов будет действовать, пока бело-голубые не исполнят обязательства перед Обольским.
После трёх туров РПЛ «Динамо» набрало семь очков и занимает второе место в турнирной таблице.
Ранее Валерий Карпин высказался о причинах поражения «Ростова» в матче РПЛ с «Динамо».