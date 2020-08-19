Карпин высказался о причинах поражения «Ростова» в матче РПЛ с «Динамо»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от московского «Динамо» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Карпин высказался о причинах поражения «Ростова» в матче РПЛ с «Динамо»
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«Почему проиграли? Потому что пропустили две контратаки. Пенальти был как ушат холодной воды. Перед этим мы 40 минут доминировали, «Динамо» почти не выходило со своей половины поля. Мы не то чтобы подрасслабились — подрастерялись. Получили гол со стандарта. Был ли пенальти? Я не видел. Уже четыре гола со стандарта пропустили. Во втором тайме неправильно стали атаковать от большого желания забивать. Есть проблемы с реализацией», — заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».

Для «Ростова» это поражение стало вторым подряд в новом сезоне при одной победе. В общей сложности команда Карпина пропустила четыре мяча, при этом сумев забить лишь один.

Ранее сообщалось, что «Динамо» победило «Ростов» в третьем туре РПЛ.

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