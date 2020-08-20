Агент Вернблума подтвердил, что у экс-футболиста ЦСКА есть предложения из России

Карл Фагер, представитель шведского полузащитника греческого ПАОК Понтуса Вернблума, подтвердил, что у его клиента есть предложения из России.

«Понтус может вернуться в Россию? Предложения из России есть. Посмотрим, что произойдёт. Хочет ли он снова играть в России? Посмотрим», — цитирует Фагера Sport24.

Вернблум уже выступал в России. Он играл за московский ЦСКА с 2012 по 2018 год. В его активе 18 голов в 210 матчах за армейцев, в составе которых он стал трёхкратным чемпионом РПЛ, обладателем Кубка России и дважды — Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что Вернблум получил предложение от клуба РПЛ.